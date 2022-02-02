 

“Никакого бурного романа нет”. СМИ рассказали о связи Лободы с женатым бизнесменом, которого она считает “своим мужчиной”

02.02.2022, 17:46, Новости дня
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По словам собеседников издания, Гранц проживает на вилле в курортном городе Марбелья (Испания), а с певицей только встречается, поэтому “говорить об их неземной любви еще рано”.

Семья Гранца, отметил собеседник, проживает отдельно – он не разводится с супругой, так как на нее зарегистрирована часть его активов.

По информации осведомленного источника, между бизнесменом и певицей “никакого бурного романа нет”, так как у Гранца “на первом месте работа”, хотя артистка считает его “своим мужчиной”. 

Отмечается, что благодаря протекции Гранца певица выступала осенью 2022 года в Киеве на дне рождения бизнесмена Павла Фукса.

Человек из окружения бизнесмена и артистки также отметил, что дом в Италии Лободе помог купить Гранц.

Контекст:

Артур Гранц является совладельцем украинского журнала Forbes, а также сети магазинов дьюти-фри. В прошлом он состоял в отношениях с украинской моделью Эвелиной Мамбетовой, отмечает “Страна”.

Впервые об отношениях Гранца и Лободы украинские СМИ написали весной 2021 года. Певица после этого рассказывала, что состоит в отношениях, но имени своего избранника не называла.

У Лободы есть две дочери: младшая Тильда (2018) и старшая Евангелина (2011). Отец Евангелины – украинский хореограф Андрей Царь, с которым Loboda рассталась в 2014 году.

Фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна в СМИ называют отцом младшей дочери артистки. Loboda не комментирует эту информацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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