 

“А ты ничего не перепутала? Я – звезда!” Джанабаева “довела до слез” Меладзе просьбой помыть чашку

02.02.2022, 17:46, Новости дня
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“Наше доброе утро. Эти артисты такие чувствительные”, – подписала 42-летняя Джанабаева публикацию, которую за пару часов в соцсети посмотрели больше 180 тыс. раз.

“Да, я мою за собой посуду. Это нормально”, – сказал 56-летний Меладзе в ролике, стоя возле мойки.

“Валерушка, помой, пожалуйста, чашку”, – попросила Джанабаева за кадром, протягивая ему свою посуду.

“А ты ничего не перепутала? Я – звезда! Мне вчера рукоплескал зал, а ты говоришь – помой”, – ответил артист жене, после чего она опять повторила просьбу.

Меладзе, вытирая полотенцем слезы, помыл чашку жены, а в конце видео супруги рассмеялись.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Контекст:

Джанабаева была участницей “ВИА Гры” с 2004 года по ноябрь 2012-го. В 2014 году вышла замуж за Меладзе.

Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). В апреле 2021 года у них родилась дочь Агата.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной артист развелся в январе 2014 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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