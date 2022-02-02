 

Специалист-нутрициолог рассказала о полезности замороженных овощей и фруктов

02.02.2022, 17:42, Разное
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Разнообразные фрукты и овощи, которые продаются как в свежем, так и замороженном виде, можно приобрести в любой сезон в магазинах или на рынках. Многие люди считают, что замороженные фрукты и овощи, в отличие от свежих, не приносят никакой пользы для здоровья. Нутрициолог Оксана Назарчук опровергла это предположение.
Как пояснила специалист, овощи и фрукты, поступающие в продажу в свежем виде, обычно срывают недозрелыми, поэтому в них изначально отсутствует часть витаминов и питательных веществ. К тому же, много времени требует транспортировка – от нескольких месяцев до года.

Для заморозки обычно используются спелые фрукты и овощи, что даёт возможность максимально сохранить витамины. В результате исследований было выяснено, что в свежих и замороженных продуктах количество полезных веществ одинаково. Однако размороженную продукцию не рекомендуется варить, чтобы не снизилась её польза, информирует ПолитЭксперт.

Источник: politexpert.net



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