 

Названы худшие по коронавирусу округа Московской области

02.02.2022, 17:35, Разное
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Ко вторнику в Московской области зафиксировали еще 10 188 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по коронавируса.

Среди округов Подмосковья более тысячи новых заболеваний выявили только в Красногорске – 1125 случаев. На втором месте находится Одинцовский округ с 862 инфицированными, а следом идут Раменский округ, Воскресенск и Королев с 593, 591 и 536 заражениями соответственно, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.

Напротив, меньше всего новых случаев обнаружили в Пущино, Можайске и Чехове – 4, 3 и 1 зараженный соответственно. При этом в Дубне, Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Протвино, Рошале и Талдоме коронавирусом и вовсе не заболел ни один человек, передают “Вести Подмосковья”.



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