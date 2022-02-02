 

Трансгендерная звезда “13 причин почему” Томми Дорфман разводится с мужем

02.02.2022, 17:30, Разное
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Муж трансгендерной актрисы Томми Дорфман и бизнесмен Питер Зуркулен разводятся через шесть лет брака. Об этом стало известно, когда в распоряжении американских СМИ оказалось заявление на расторжении брака, представленное в суд Лос-Анджелеса. Официальные причины такого решения неизвестны, а супруги комментариев не дают.

Напомним, в июле 2021 года Томми Дорфман, известная по сериалам “13 причин почему”, “Ненасытная”, “С любовью, Виктор” и другим, совершила каминг-аут, признав себя трансгендерной женщиной. 

Мы сегодня здесь, чтобы обсудить мой гендер. Вот уже год я в частном порядке идентифицирую себя и живу как женщина — транс-женщина. Сегодня речь идет о ясности. Мои местоимения — она/ее. Меня зовут Томми, — рассказала актриса тогда. 

Тогда же Томми добавила, что, скорее всего, ее отношения с мужем скоро закончатся, поскольку теперь ей необязательно искать партнера-гея. Так что вполне вероятно, что расстаться они решили по этой причине.

Я его очень люблю, но как трансгендерная женщина я ищу партнера, который не обязательно должен быть мужчиной-геем. Мы здорово поговорили и решили остаться друзьями, — сказала актриса.

Томми Дорфман и Питер Зуркулен

33-летний основатель и генеральный директор ChipChop Holdings Питер Зуркулен и 29-летняя актриса Томми Дорфман были вместе много лет, в апреле 2015-м пара обручилась, а через год сыграла свадьбу. 

Томми Дорфман еще до смены пола никогда не скрывал своей сексуальной ориентации, выступал как открытый гей, а в 2017-м заявил, что является небинарной персоной. 

Томми Дорфман



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