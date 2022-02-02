В 2021 году РФ стала «чемпионом мира» по количеству украденных паролей

Как сообщили представители компании ESET, РФ в прошлом году «победила» все остальные страны мира по количеству украденных паролей пользователей Интернета. Самое странное, что значительная часть россиян даже в такой ситуации более чем легкомысленно относятся к защите своих аккаунтов.

Однако эксперты напоминают, что в даркнете за прошлый год было опубликовано всего 8,5 миллиарда паролей. Жертвами становились как частные лица, так и корпоративные пользователи.

Эксперты, не называя точного количества украденных паролей в РФ, отметили, что РФ является безусловным лидером в антирейтинге безопасности. Наиболее распространенными способами выуживания паролей остаются телефонное мошенничество и фишинг.