 

Оказалось, что картон можно перерабатывать по 25 раз

02.02.2022, 17:17, Новости дня
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В австрийском технологическом университете Граца представили новую технологию переработки макулатуры. В частности, ученые создали методику переработки картона, который сам по себе считается конечным продуктом в цепи переработок бумаги.

По словам специалистов, их новая технология позволяет перерабатывать картон без утраты его качеств до 25 раз! И это значит, что позже еще можно получать продукт с меньшими качественными значениями.

При использовании обычных технологий переработки макулатуры физические качества материала снижаются на каждом этапе на 5-10%. В данном случае, такого не происходит, так как разработчики научились сохранять структуру волокон. Внедрение данной технологии позволит сохранить огромное количество лесных массивов, говорят эксперты.



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