Стало известно о решении Байдена перебросить дополнительные войска в Восточную Европу

Глава Белого дома Джозеф Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу, сообщают СМИ.

В скором времени в Польшу будут отправлены 2 тыс. военнослужащих Соединенных Штатов, при этом еще «несколько тысяч» перебросят в Румынию, передает ТАСС со ссылкой на сообщение CNN.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявлял, что Соединенные Штаты скоро перебросят в Польшу около 2,5 тыс. военных.

До этого Байден заявлял о скорой переброске в Восточную Европу американских войск. При этом до этого он заверил в отсутствии намерений размещать на Украине войска НАТО и США.