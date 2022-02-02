 

В Москве количество случаев коронавируса за неделю выросло на 70%

02.02.2022, 17:11, Новости дня
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Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за минувшую неделю выросло на 40%, а всего новых случаев – на 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

«Прошедшая неделя была очень сложной: количество заболеваний выросло почти на 70%, и что особенно неприятно – на 40% выросла госпитализация. По госпитализации мы вышли на 1,6 тыс. человек в сутки, из-за этого около 10 тыс. стационарных коек [занято]. Мы увеличили объем резервных коек еще на 5 тыс. Так что у нас еще 5 тыс. коек находятся в резерве на случай дальнейшего подъема заболеваемости», – передает ТАСС его слова.

При этом Собянин выразил надежду, что ситуация с COVID-19 будет стабилизироваться» и сообщил о снижении роста случаев COVID-19 на этой неделе. «Анна Юрьевна (Попова) хорошее слово придумала, мы выходим «на плато». Это конечно первые дни недели, посмотрим»», – добавил он.

Ранее сообщалось, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 17201. За сутки в стране выявили 141 883 случая заболевания, в целом в РФ выявлено 12 128 796 случаев коронавируса в 85 регионах. Накануне в РФ за сутки госпитализировали 17 487 человек с коронавирусом.



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