 

Зеленский и Джонсон посетили заповедник “София Киевская”

02.02.2022, 17:04, Новости дня
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“Лидеры двух государств прослушали рассказ об истории Софийского собора, а также осмотрели мозаики и фрески, которыеми украшен интерьер храма”, – отметили в релизе.

Джонсон сделал запись в книге посетителей собора.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/313517670805104

Контекст:

Джонсон 1 февраля посетил Украину, это был его первый визит с момента вступления в должность главы британского правительства. Он посещал страну в 2016-м, когда возглавлял МИД Великобритании.

Во время встречи Джонсон и Зеленский обсудили наращивание российских войск у границ Украины, а позже выпустили совместное заявление. В нем политики предупредили, что дальнейшее вмешательство РФ в Украину будет масштабной стратегической ошибкой.

Кроме того, Джонсон во время визита в Киев заявил, что Британия и союзники готовят пакет санкций, которые будут активированы “в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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