 

Финалист нацотбора Barleben рассказал об отношениях с певцом Laud, которого заменил после его дисквалификации

02.02.2022, 17:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Когда был озвучен первый список финалистов, мы в него не попали, то поддерживали Laud, написали пост в его поддержку. Мы считаем, что на самом деле они большие молодцы, там работают профессионалы. У него, конечно, сильная песня. Но сейчас я пытаюсь это не комментировать, оставить все за скобками своих спичей. Можем пожелать ему удачи, он молодец”, – заявил 30-летний Barleben.

Артист отметил, что лично не знаком с певцом и после того, как он его заменил в финале нацтбора, артисты не общались.

ВИДЕОВидео: Суспільне Євробачення | Eurovision Ukraine / YouTube
Контекст:

Barleben (Александр Барлебен) родился в городе Новоград-Волынский (Житомирская область). Он – бывший сотрудник СБУ, участник восьмого сезона шоу “Х-фактор” на СТБ (2017). 

Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного. Ведущими мероприятия будут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

24 января организаторы объявили восьмерых финалистов. Сперва ими стали: Алина Паш, Laud, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy. Вечером в тот же день певец Laud был дисквалифицирован, а его заменил артист Barleben. Причиной дисквалификации стало то, что представленная артистом конкурсная песня была обнародована еще в 2018 году. Организаторы уточнили, что Laud нарушил правила нацотбора, так как в пункте 5.1 говорится о том, что конкурсная песня не должна быть обнародованной ранее 1 сентября 2021 года.

В ответ артист назвал себя “явным лидером отбора” и заявил, что его “дисквалификация требует как минимум консультации с EBU”. 25 января певец признал позицию оргкомитета.

Песни и информация об этих участниках опубликованы здесь.

“Евровидение 2022” пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Украинский представитель выступит в первом полуфинале. В этот же день на сцену выйдут участники из Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Власти США на границе с Мексикой задержали рекордное количество нелегальных мигрантов

01.09 / Пашаев оскорбил адвоката потерпевшей стороны в суде

09.08 / МИД Украины получил верительные грамоты от нового посла Израиля

13.10 / У Криштиану Роналду выявили коронавирус

24.05 / Президенту стоит сменить глав ОГА в Киевской, Харьковской и Кировоградской областях – политолог Кушнир

15.01 / Зеленский продлил действие безвизового режима для граждан Великобритании

30.01 / Из-за “геополитической напряженности” МИД Южной Кореи рекомендовало соотечественникам покинуть Украину

28.11 / Кулеба: Украина будет работать с новым правительством ФРГ над устранением угроз “Северного потока – 2”

29.06 / Нобелевские лауреаты и мировые лидеры призвали производителей вакцины от COVID-19 сделать ее доступной

28.08 / Ермак: Все украинские граждане, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуированы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика