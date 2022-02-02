Финалист нацотбора Barleben рассказал об отношениях с певцом Laud, которого заменил после его дисквалификации

“Когда был озвучен первый список финалистов, мы в него не попали, то поддерживали Laud, написали пост в его поддержку. Мы считаем, что на самом деле они большие молодцы, там работают профессионалы. У него, конечно, сильная песня. Но сейчас я пытаюсь это не комментировать, оставить все за скобками своих спичей. Можем пожелать ему удачи, он молодец”, – заявил 30-летний Barleben.

Артист отметил, что лично не знаком с певцом и после того, как он его заменил в финале нацтбора, артисты не общались.

ВИДЕОВидео: Суспільне Євробачення | Eurovision Ukraine / YouTube

Контекст:

Barleben (Александр Барлебен) родился в городе Новоград-Волынский (Житомирская область). Он – бывший сотрудник СБУ, участник восьмого сезона шоу “Х-фактор” на СТБ (2017).

Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного. Ведущими мероприятия будут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

24 января организаторы объявили восьмерых финалистов. Сперва ими стали: Алина Паш, Laud, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy. Вечером в тот же день певец Laud был дисквалифицирован, а его заменил артист Barleben. Причиной дисквалификации стало то, что представленная артистом конкурсная песня была обнародована еще в 2018 году. Организаторы уточнили, что Laud нарушил правила нацотбора, так как в пункте 5.1 говорится о том, что конкурсная песня не должна быть обнародованной ранее 1 сентября 2021 года.

В ответ артист назвал себя “явным лидером отбора” и заявил, что его “дисквалификация требует как минимум консультации с EBU”. 25 января певец признал позицию оргкомитета.

Песни и информация об этих участниках опубликованы здесь.

“Евровидение 2022” пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Украинский представитель выступит в первом полуфинале. В этот же день на сцену выйдут участники из Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.

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