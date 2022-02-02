ДТЭК провел 40 капремонтов ТЭС согласно графику Минэнерго

“С 2012 по 2021 гг. (включительно) вложения компании в модернизацию и ремонты с операционной поддержкой оборудования составили около 28 млрд гривен. Из них капитальные расходы – 13,4 млрд гривен. Это реконструкции, техническое переоснащение и перевод энергоблоков ТЭС на работу на газовом угле. Из значимых – более 20 проектов”, – написал он.

Шевелев подчеркнул, что ДТЭК в прошлом году инвестировала 2,6 млрд гривен в стабильность работы ТЭС и провел 30 плановых ремонтов блоков. Он добавил, что в прошлом году ДТЭК вынуждено выводила энергоблоки ТЭС в аварийный ремонт после того, как они работали при максимальной нагрузке.

“Они [выводы блоков в ремонт] случались, прежде всего, в период длительного несения ТЭС “ДТЭК Энерго” максимальной нагрузки. То есть в период, когда станции компании работали и за себя, и за другую генерацию, простаивающую из-за дефицита топлива”, – подчеркнул Шевелев.

Он отметил, что в самый кризисный месяц прошлого года, в июле, в работе находилось до 28 энергоблоков ТЭС “ДТЭК Энерго”, из-за чего суточный объем отпуска электроэнергии увеличился почти в два раза до 2,3 млрд кВт-ч.

https://www.facebook.com/shevelyov/posts/5067868976569545

Из-за выхода в аварийный ремонт двух энергоблоков АЭС Бурштынская ТЭС ДТЭК была вынуждена перевести два своих энергоблока на работу в энергосистему Украины.

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