Вакцинация снижает риск развития постковидного синдрома в случае заражения



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Специалисты Управления национальной статистики проанализировали более 6 тысяч случаев заражения среди взрослых 18-69 лет, часть из них прошла полную вакцинацию минимум за две недели до получения положительного ПЦР-теста. У привитых участников необходимость в получении терапии была снижена в среднем на 41%.

Самым главным открытием было то, что вакцинированные пациенты реже сталкивались с длительными симптомами COVID-19 по сравнению с непривитыми — 9,5% против 14,6%.

По словам ученых, эти данные соответствуют другим исследованиям, в которых обнаружилась связь сниженного титра одного из антител с развитием постковидного синдрома.

«Вакцины вызывают определенные иммунные реакции, и если вы сталкиваетесь с инфекцией с более высоким уровнем этих иммуноглобулинов, вероятность развития длительных симптомов снижается», — цитирует The Guardian глава Британской медицинской ассоциации по постковидному синдрому Дэвид Стрейн (David Strain).

Ученые также выяснили, что в целом уровень заражения постепенно снижается в большинстве возрастных групп, но продолжает расти среди детей школьного возраста. По состоянию на 22 января показатель инфицирования увеличился за неделю на 12%. Ранее аналогичные данные представили специалисты Имперского колледжа Лондона, которые связали это явление с окончанием школьных каникул в Великобритании и отсутствием вакцинации у детей до 12 лет.