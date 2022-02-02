Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом среди всех возрастов

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируется во всех возрастных группах в России, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Максимальная же заболеваемость зарегистрирована среди подростков, сказала Попова, передает РИА «Новости».

Рост фиксируется в 83 российских регионах, и только в двух отмечается снижение заболеваемости. При этом 47% заболеваемости приходится на Москву, Московскую область и Петербург.

Также в РФ начал широко распространяться штамм коронавируса «омикрон» – в стране выявлено 15 тыс. 287 таких случаев в 83 регионах, информирует ТАСС.

Между тем министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал население вакцинироваться, так как темпы вакцинации недостаточные.

«Только за прошедшую неделю общее число пациентов с COVID-19 под наблюдением врачей возросло в два раза», – сообщил он.

Напомним, оперштаб по борьбе с инфекцией в среду сообщал, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 17201.

Накануне в РФ за сутки госпитализировали 17 487 человек с коронавирусом.