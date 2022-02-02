 

Опубликовавший ответ НАТО РФ журналист Pais оказался на Украине

02.02.2022, 16:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Один из авторов материала в испанской газете Pais, опубликовавшей ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Ибай Арбиде Аса сейчас находится на Украине и не может назвать источник.

«Не думаю, что это может оказать влияние на переговоры, поскольку не так уж отличаются позиции, отраженные в документах, от публично озвученных. Но были некоторые вопросы, о которых мы не знали и которые интересны. У меня нет намерения вмешаться в ход переговоров, да и вряд ли я это смогу, я просто фрилансер», – приводит его словам РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в распоряжении газеты появился ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными «Киев и Мадрид» и под названием «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря».

В тексте говорится, что США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. Но это будет сделано в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

Арбиде живет в Греции, работает на компанию Muzungu Producciones, с которой Pais заключила контракт на отправку корреспондента на Украину.

Напомним, МИД опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Помпео: США продолжат защищать свои национальные интересы по всему миру

13.08 / В РФ вице-премьер заболел COVID-19

17.07 / Таксист избил беременную женщину в Магнитогорске

31.12 / Праздничные рецепты от звезд “Дизель Шоу”. Что на Новый год готовят Сморигин, Булитко, Глущенко и Гашенко

12.12 / Россия тратит миллионы на продвижение тезисов о “российском Крыме” – нардеп Умеров

17.12 / Появились подробности о вакцине «Спутник V лайт»

27.08 / Автобус с пассажирами вспыхнул в Воронеже

19.12 / Вероятный поджигатель помешал людям спастись из горящей клиники в Осаке

05.09 / В Британии будут выпущены шагающие роботы-уборщики

13.08 / Кравчук счел возможным широкое применение русского языка в Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика