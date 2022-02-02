Mediascope выбрали единым измерителем интернет-аудитории

Комиссия при Роскомнадзоре выбрала компанию Mediascope организацией по исследованию объема интернет-аудитории, сообщила пресс-служба ведомства.

«2 февраля комиссия при Роскомнадзоре провела отбор уполномоченной организации по исследованию объема интернет-аудитории. По результатам конкурса единым измерителем выбрана компания Mediascope, которая до сегодняшнего дня также являлась телеизмерителем», – говорится на сайте Роскомнадзора.

Ранее эксперт объяснил газете ВЗГЛЯД, что с принятием закона о едином интернет-измерителе медиа-индустрия и государство смогут получить единую и независимую систему оперативной оценки потребления информационного и развлекательного контента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате принять законопроект о едином измерителе аудитории в интернете. Как говорится в пояснительной записке, измерение аудитории в Сети будет поручено уполномоченной организации, которую выберет Роскомнадзор. В июне закон был принят в третьем чтении. Президент Владимир Путин подписал закон в июле. Также был подписан закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России.