 

Mediascope выбрали единым измерителем интернет-аудитории

02.02.2022, 16:54, Новости дня
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Комиссия при Роскомнадзоре выбрала компанию Mediascope организацией по исследованию объема интернет-аудитории, сообщила пресс-служба ведомства.

«2 февраля комиссия при Роскомнадзоре провела отбор уполномоченной организации по исследованию объема интернет-аудитории. По результатам конкурса единым измерителем выбрана компания Mediascope, которая до сегодняшнего дня также являлась телеизмерителем», – говорится на сайте Роскомнадзора.

Ранее эксперт объяснил газете ВЗГЛЯД, что с принятием закона о едином интернет-измерителе медиа-индустрия и государство смогут получить единую и независимую систему оперативной оценки потребления информационного и развлекательного контента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате принять законопроект о едином измерителе аудитории в интернете. Как говорится в пояснительной записке, измерение аудитории в Сети будет поручено уполномоченной организации, которую выберет Роскомнадзор. В июне закон был принят в третьем чтении. Президент Владимир Путин подписал закон в июле. Также был подписан закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России.



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