“Это не автомобиль, это консервная банка”: жителя Твери на “Москвиче” не пустили в Москву

68-летнему жителю Твери не удалось въехать в Москву на своём автомобиле “Москвич-412ИЭ” – его остановили сотрудники столичного ГИБДД и велели ехать обратно из-за морального устаревания транспортного средства. Полицейские ссылались на негласный указ мэрии о “запрете на въезд в Москву из России всякого хлама”.

Пенсионер рассказал “Комсомольской правде”, что хотел навестить родственников-москвичей, как делал ещё несколько лет назад. Дорога в целом прошла без особых проблем – благодаря прохладной погоде, радиатор закипел лишь один раз за 150 километров. Однако в районе Химок его остановили сотрудники ГИБДД. Даже не проверяя документы, они посоветовали мужчине ехать обратно.

“Я удивился: как так? В Москву на “Москвиче” уже нельзя? Даже звучит смешно. А они сказали, что это не автомобиль, а консервная банка. И машина хоть и “Москвич”, но сделана в Удмуртии – а это, говорят, вообще где-то не в России, вот туда и езжай, старый. Нельзя, говорят, в столицу на таком. Я обиделся, конечно”, – рассказал он.

В пресс-службе городского правительства заявили, что никакого запрета на автомобили “Москвич” нет, но подтвердили: дорожная полиция действительно может разворачивать автомобили, следующие из России, и способные нанести ущерб своим техническим состоянием или видом. В том числе, подчеркнули в мэрии, речь идёт об эстетическом ущербе.

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