 

Состояние пациентов московских больниц оценит цифровой помощник

02.02.2022, 16:50, Разное
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Система поможет врачам оперативнее оценивать состояние больного для диагностики и назначения лечения. Цифровой помощник стандартизирует и систематизирует процесс сортировки пациентов.

В основе системы лежат автоматизированные клинические алгоритмы, которые позволяет врачам быстрее определить степень тяжести состояния человека, выявить риски и установить приоритеты в оказании медпомощи, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Цифровая система выявит пациентов, которым нужно повышенное внимание. Но все решения будут принимать врачи.

Во время первичного осмотра медсестра внесет в систему данные о состоянии пациента – артериальное давление, температура, частота дыхания, сатурация, жалобы и симптомы. На их основе цифровой помощник сформирует предварительный диагноз и определит потребность в приоритетной медпомощи.

“Цифровая система медицинской сортировки в настоящее время проходит тестирование в нескольких больницах Москвы. В 2022 году мы планируем внедрить ее во всех городских многопрофильных стационарах для взрослых, а далее и в детских стационарах”, – уточнила Ракова.

О применении цифровых технологий в московском здравоохранении ранее рассказал мэр Сергей Собянин. В столице ведется уже более 15 миллионов электронных медкарт, в марте 2020 года заработал телемедицинский центр, внедрена система поддержки принятия врачебных решений.



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