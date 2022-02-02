 

Дженнифер Лопес об отношениях с Беном Аффлеком: “Я чувствую себя такой счастливой рядом с ним”

02.02.2022, 16:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

52-летняя звезда Голливуда Дженнифер Лопес стала героиней обложки нового номера журнала People. Выход редкого интервью Джей Ло приурочен к премьере фильма Marry Me, которая состоится ко Дню Святого Валентина. В интервью изданию Джен говорила не только о карьере, но и личной жизни, тем более, что за последний год в ней многое изменилось. Напомним, Дженнифер снова начала встречаться с Беном Аффлеком после 17-летнего перерыва, в том числе поэтому к паре сейчас приковано внимание миллионов. 

Лопес, которая уже трижды была замужем, призналась, что теперь она счастлива по-настоящему. Она, как и Бен, который говорил об этом ранее, рада, что судьба дала им второй шанс. Кроме того, актриса объяснила, что поначалу была испугана и не хотела сразу афишировать новые старые отношения, чтобы не повторять “весь тот цирк”, который случился вокруг их романа в начале 2000-х.

Я чувствую себя такой счастливой рядом с ним. Это такая красивая история любви и так прекрасно, что у нее появился второй шанс. Мы так счастливы, что не хотим снова играть в эти игры. Теперь мы старше, мы умнее, у нас больше опыта, мы находимся на другом этапе жизни, у нас теперь есть дети, и мы должны это все учитывать, — сказала Лопес в интервью и добавила, – Я просто хочу, чтобы мое будущее было наполнено любовью и счастьем с моими детьми и моим партнером. Я думаю, что все хотят быть счастливыми с кем-то, с кем можно отправиться в путешествие и состариться, и сейчас мне очень хорошо.

Дженнифер считает, что многолетняя разлука и время, проведенное порознь, благоприятно повлияли на них обоих. Они многое прошли и усвоили важные уроки жизни. 

Это прекрасно, потому что это совсем не то, что было много лет назад. Сейчас в этом гораздо больше чувства признательности. Когда ты находишь кого-то, и ты действительно любишь его, и у тебя появляется второй шанс… Это действительно редкая, драгоценная и прекрасная вещь, и мы не принимаем ее как должное, – говорит Лопес. 

Дженнифер Лопес на обложке нового номера журнала People

Певица отметила также, что горда своим партнером, который столько лет боролся с алкогольной зависимостью, и проделал огромную работу над собой. Недавно Бен Аффлек снова рассказал о своем алкоголизме, уточнив, что самый жесткий период у него случился во время кризиса брака с Дженнифер Гарнер. 

Я так горжусь им, я так горжусь мужчиной, которым он стал, за которым я наблюдала издалека. Честность друг с другом, любовь — вот основа всего. Я чувствую, что он находится на том этапе своей жизни, когда — точно так же, как у меня — этот путь по изучению себя и пониманию себя приводит в место, где вы чувствуете себя действительно в ладу с собой, тем, кто вы есть, и можете быть в счастливых, здоровых отношениях, – сказала Дженнифер Лопес. 

Напомним, что Дженнифер Лопес и Бена Аффлека встречались в начале 2000-х и были даже обручены, но до алтаря так и не дошли. Сохранив теплые воспоминания, Джен и Бен почти не общались, каждый жил своей жизнью. Но после того, как Лопес разорвала помолвку со звездой бейсбола Алексом Родригесом, поползли слухи о том, что бывшие влюбленные снова вместе. Долгое время даже снимки папарацци не могли убедить скептиков, но летом, накануне дня рождения Лопес сомнения отпали – пара стала появляться на публике, и 52-летие Дженнифер отметила с Беном вдвоем. 

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Мнение: Смех и грех!

05.11 / Мужчина умер после поножовщины в центре Санкт-Петербурга

23.11 / Десятки российских банков ждет крах из-за пандемии коронавируса

23.12 / Стаса Барецкого пригласили стать ведущим семейного «Дома-3» с маленькими детьми

19.08 / Мнение: Советский Эппл, пакистанский Лондон и ставка Баффетта против США

07.08 / Мнение: Карго-бунт черных и примкнувших к ним белых, бессмысленный и беспощадный

24.11 / Что ждёт Россию? – Предсказания провидцев

16.08 / Без детей: Кети Топурия и Лев Деньгов отдыхают на Лазурном берегу

29.07 / Кеосаян признался, почему они с Бондарчуком сняли первый клип Ветлицкой

06.06 / Политолог Эдвард Лукас: Лукашенко показал бесхребетность Запада

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика