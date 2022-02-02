Дженнифер Лопес об отношениях с Беном Аффлеком: “Я чувствую себя такой счастливой рядом с ним”

52-летняя звезда Голливуда Дженнифер Лопес стала героиней обложки нового номера журнала People. Выход редкого интервью Джей Ло приурочен к премьере фильма Marry Me, которая состоится ко Дню Святого Валентина. В интервью изданию Джен говорила не только о карьере, но и личной жизни, тем более, что за последний год в ней многое изменилось. Напомним, Дженнифер снова начала встречаться с Беном Аффлеком после 17-летнего перерыва, в том числе поэтому к паре сейчас приковано внимание миллионов.

Лопес, которая уже трижды была замужем, призналась, что теперь она счастлива по-настоящему. Она, как и Бен, который говорил об этом ранее, рада, что судьба дала им второй шанс. Кроме того, актриса объяснила, что поначалу была испугана и не хотела сразу афишировать новые старые отношения, чтобы не повторять “весь тот цирк”, который случился вокруг их романа в начале 2000-х.

Я чувствую себя такой счастливой рядом с ним. Это такая красивая история любви и так прекрасно, что у нее появился второй шанс. Мы так счастливы, что не хотим снова играть в эти игры. Теперь мы старше, мы умнее, у нас больше опыта, мы находимся на другом этапе жизни, у нас теперь есть дети, и мы должны это все учитывать, — сказала Лопес в интервью и добавила, – Я просто хочу, чтобы мое будущее было наполнено любовью и счастьем с моими детьми и моим партнером. Я думаю, что все хотят быть счастливыми с кем-то, с кем можно отправиться в путешествие и состариться, и сейчас мне очень хорошо.

Дженнифер считает, что многолетняя разлука и время, проведенное порознь, благоприятно повлияли на них обоих. Они многое прошли и усвоили важные уроки жизни.

Это прекрасно, потому что это совсем не то, что было много лет назад. Сейчас в этом гораздо больше чувства признательности. Когда ты находишь кого-то, и ты действительно любишь его, и у тебя появляется второй шанс… Это действительно редкая, драгоценная и прекрасная вещь, и мы не принимаем ее как должное, – говорит Лопес.

Дженнифер Лопес на обложке нового номера журнала People

Певица отметила также, что горда своим партнером, который столько лет боролся с алкогольной зависимостью, и проделал огромную работу над собой. Недавно Бен Аффлек снова рассказал о своем алкоголизме, уточнив, что самый жесткий период у него случился во время кризиса брака с Дженнифер Гарнер.

Я так горжусь им, я так горжусь мужчиной, которым он стал, за которым я наблюдала издалека. Честность друг с другом, любовь — вот основа всего. Я чувствую, что он находится на том этапе своей жизни, когда — точно так же, как у меня — этот путь по изучению себя и пониманию себя приводит в место, где вы чувствуете себя действительно в ладу с собой, тем, кто вы есть, и можете быть в счастливых, здоровых отношениях, – сказала Дженнифер Лопес.

Напомним, что Дженнифер Лопес и Бена Аффлека встречались в начале 2000-х и были даже обручены, но до алтаря так и не дошли. Сохранив теплые воспоминания, Джен и Бен почти не общались, каждый жил своей жизнью. Но после того, как Лопес разорвала помолвку со звездой бейсбола Алексом Родригесом, поползли слухи о том, что бывшие влюбленные снова вместе. Долгое время даже снимки папарацци не могли убедить скептиков, но летом, накануне дня рождения Лопес сомнения отпали – пара стала появляться на публике, и 52-летие Дженнифер отметила с Беном вдвоем.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес