Хакеры создают фейковые точки Wi-Fi

Известный российский эксперт Денис Кувиков из центра SafeNet предупреждает россиян о новой киберугрозе. Оказывается, хакеры научились создавать фейковые точки Wi-Fi, благодаря которым им удается воровать данные банковских карт обычных граждан.

Как правило, такие точки доступа создают в общественных местах. Пользователи привыкли, что где-нибудь у кинотеатра, на станции метро или в кафе есть свободный доступ к Интернету, и не проверяют, кто раздает сигнал. Впрочем, устройство само моет подключиться к фейковому Wi-Fi.

Преступники получают полный доступ к трафику и, таким образом, контролируют всю входящую и исходящую информацию. Пользователям советуют отключать Wi-Fi на смартфоне, когда они просто гуляют по городу и не используют соединение.