Расходы на покупку чипов у производителей электроники взлетели на 25%

Прошлый год у производителей электроники прошел в условиях дефицита чипов, который ощущался на глобальном уровне и привел к сокращению выпуска различных устройств. Это привело к повышению цен. Однако и у самих производителей расходы резко увеличились, отмечают эксперты.

По данным за 2021 году, в мире затраты на приобретение чипов выросли на 25%. Это огромный скачок, поясняют специалисты агентства Gartner.

Аналитики также отметили увеличение спроса на полупроводниковые изделия, которые являются компонентами производства как смартфонов и компьютеров, так автомобилей и бытовой техники. Данная тенденция продолжается и в текущем году. В ближайшее время эксперты не ожидают улучшений.