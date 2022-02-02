 

“Мы получили второй шанс”. 52-летняя Лопес впервые рассказала о возобновленных отношениях с Аффлеком

02.02.2022, 16:20, Новости дня
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“В первый раз мы немного испугались, были наивными и растоптали наши отношения. А сейчас мы стали старше, умнее, опытнее, у нас есть дети, и это такое прекрасное время для нас. Редчайшая драгоценность, когда вы находите того, кого вы действительно любите, и у вас появляется второй шанс. Мы не воспринимаем это как должное”, – цитирует издание 52-летнюю Лопес.

Также певица добавила, что сегодня она счастлива и сделает все, чтобы защитить и сохранить отношения с актером.

Контекст:

Аффлек и Лопес объявили о помолвке в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

В мае 2021 года Аффлек и Лопес были замечены на горнолыжном курорте, расположенном в штате Монтана, а спустя несколько недель их видели вместе в доме актрисы в Майами.

Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя на своей страничке в Instagram.

С 2004 по 2014-й год Лопес была замужем за американским певцом Марком Энтони. 7 ноября 2007 года у них родились близнецы – сын Максимиллиан и дочь Эмма.

С 2005 по 2018-й год Аффлек был женат на американской актрисе Дженнифер Гарнер. В браке у пары родилось трое детей: дочери Вайолет (2005), Серафина (2009) и сын Сэмюэль (2012).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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