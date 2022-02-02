Весна придет по расписанию, но будет прохладной. Харьковский сурок Тимка не увидел свою тень

Предсказание грызуна расшифровала соорганизатор мероприятия Надежда Токарская.

“Несмотря на то, что Тимка не увидел свою тень, весна будет достаточно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания. Весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладно “, – сказала она.

Сурку также предложили выбрать лучшее блюдо-антистресс из трех вариантов – сало с черным хлебом, чесноком и зеленью, борщ с пампушками и вареники с луком. Тимка выбрал сало.

ВИДЕОВидео: Суспільне Харків /YouTube

Контекст:

На биостанции ХНУ в Гайдарах День сурка отмечают с 2004 года. Тимка III занимается прогнозами последние пять лет. Его предшественник – Тимка ІІ – работал семь лет, после чего ушел на пенсию.

Традиция определять сроки наступления весны по поведению сурков зародилась в XIX веке в городе Панксатони (штат Пенсильвания, США).

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