«Основная претензия — это увеличение показателя аварийности»

02.02.2022, 16:16, Новости

Теги: Администрация, Бюджет, ЖКХ, Общество, Теплоэнерго

Алексей Рябченков рассказал о результатах исполнения ООО «Рыбинская генерация» концессионного соглашения.

С момента безвозмездной передачи системы теплоснабжения Рыбинска в концессию прошло два года. Как отметил исполняющий обязанности главы города, за это время ситуация со снабжением теплом и горячей водой в городе ухудшилась.

Концессионное соглашение с ООО «Рыбинская генерация» было подписано, по инициативе администрации города, в октябре 2019 года. По условиям договора концессионер взял на себя обязательства по модернизации и капитальному ремонту городских теплосетей и теплообъектов. Всего соглашение предусматривает 19 направлений. Для реализации мероприятий предприятие в течение 20 лет должно направить порядка одного миллиарда рублей на реконструкцию теплового хозяйства Рыбинска. Однако контрольные проверки, которые проходят ежеквартально, показали, что своих обязательств перед городом «Рыбинская генерация» в полном объеме не выполняет . В связи с этим концедентом составлена претензия в адрес руководства компании.

— Основная претензия — это увеличение показателя аварийности. По сравнению с прошлым годом он вырос на 40%. Специалистами зафиксировано 1 400 нарушений на 226, 9 км сетей. Это означает, что организации необходимо в самые короткие сроки переходить к плановой замене коммуникаций, а не аварийному ремонту. «Рыбинская генерация» нужно пересмотреть планы работ и начать замену сетей с Полиграфа, Северного, где в этом отопительном сезоне возникли серьезные проблемы. В ближайшее время руководство предприятия сменится, сразу после этого мы встретимся с новым директором, и вопрос решим, — рассказал и.о. главы Рыбинска Алексей Рябченков.

Среди прочих претензий специалисты выделили снижение параметров теплоносителя. Нарушения температурного режима были зафиксированы на котельных в микрорайонах Веретье, Прибрежном, Северном, Полиграфе.

Предприятие не успевает выполнять работы по благоустройству территорий, где проводятся раскопки. На это нарушение не раз было указано руководству Рыбинской генерации, которая обещала привлечь к работе подрядные организации.

— Предприятие не выполнило предписания Ростехнадзора, и город даже не мог претендовать на получение паспорта готовности к зиме. Замечания, которые «Рыбинская генерация» не смогла снять, говорят о том, что организация не может пока улучшить ситуацию. Так, в рамках инвестиционной программы были внесены работы по адресу: ул. Гагарина, 33 и 35. Здесь генерация собиралась проложить новый трубопровод, установить нагревательные котлы в котельной для горячей воды. Они не выполнены. Не введена в эксплуатацию магистральная сеть по улице Софьи Перовской. Поэтому я предлагаю Рыбинской генерации претензию рассмотреть и встретиться со мной для выработки плана действий по выходу города из коммунального коллапса, — прокомментировал Алексей Рябченков.

Планируется, что встреча с концессионером пройдёт после 6 февраля, когда на предприятии произойдёт смена руководства.

Пресс-служба администрации Рыбинска