“Это сценический образ” – депутату Госдумы по прилету домой пришлось объяснять прокуратуре Испании свои угрозы ядерной бомбардировки Европы

Депутату Государственной думы Сергею Кулябину пришлось объясняться с прокуратурой Испании из-за своей предновогодней речи в нижней палате парламента – тогда он пригрозил, что если Европа продолжит вводить антироссийские санкции, “этому положат конец комплексы “Искандер”.

Как стало известно из испанской прессы, на зимние каникулы Кулябин прилетел к себе домой в Жирону, где проживает его семья. Однако прямо в аэропорту ему вручили повестку на допрос и предупредили об ответственности за неявку. Тем же вечером политику пришлось оправдываться за свои слова – оказалось, что неизвестные вырезали видеофрагмент с его выступлением и прислали в компетентные органы Испании. Там заподозрили россиянина в уголовном преступлении – призывам к развязыванию агрессивной войны против европейского содружества.

На допросе Кулябин и его адвокат настаивали на том, что он отыгрывал свой “сценический образ” и не поддерживал на самом деле ядерное уничтожение Европы. Согласно его показаниям, работа в Госдуме является “формой лицедейства”, а не политической деятельностью. Надзорное ведомство в итоге ему поверило, посчитав главным аргументом тот факт, что никто не может всерьёз призывать уничтожить страну, где живёт его семья. По итогам проведённой проверки дело заведено не было.

Кулябин всё ещё рискует понести репутационные издержки – мэрию Жироны не удовлетворили его объяснения, и там рассматривают возможность лишения Кулябина звания “Друга города”. Этот статус ему присвоили в 2021 году, когда он за свой счёт оборудовал 12 новых детских площадок в испанском городе в честь переезда из Франции и рождения сына.

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