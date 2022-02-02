Врач перечислила симптомы «омикрона»

Симптомы штамма коронавируса «омикрон» – это насморк, кашель, боль в горле, сообщила главный врач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко.

«Они практически не отличаются от респираторных вирусных инфекций: насморк очень часто, кашель и боль в горле. Такая классическая история, которую переносим в осенне-зимний период», – цитирует Лысенко РИА «Новости».

Есть ряд пациентов, сообщающих о тошноте, но конкретной статистики по этому вопросу пока не собрано.

Ранее руководитель временного ковидного стационара Заур Шугушев сообщал, что «омикрон» реже приводит к госпитализации инфицированного пациента, чем вариант «дельта», при этом люди стали попадать в больницу с симптомами, которые отличаются от первых штаммов.