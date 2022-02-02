 

Дом без крыши и окон, работа в “Макдональдсе”: что известно о новой солистке Artik & Asti

02.02.2022, 16:06, Разное
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Не так давно группа Artik & Asti осталась без солистки – Анна Дзюба покинула дуэт. К счастью, поклонникам не пришлось долго гадать, кто же станет новой участницей коллектива. Недавно Артем Умрихин представил фанатам свою
партнершу-вокалистку Севиль Велиеву. Сейчас поклонники группы вовсю наслаждаются треком, выпущенным несколько дней назад, и активно интересуются новой Asti, которая успела покорить немало слушателей.

Севиль Велиева появилась на свет 20 ноября 1992 года. Будущая певица родилась в Узбекистане, а потом переехала на историческую родину, в Крым, вместе с семьей. В доме, где жила Севиль, ее родители, младшие брат и сестра не было ни крыши, ни окон – их заменяла прочная клеенка.

С ранних лет Велиева мечтала стать певицей и много занималась спортом. Севиль получила коричневый пояс по каратэ, попробовала себя в легкой атлетике и стрельбе. Однако большой спорт пришлось оставить из-за травмы. А уже в студенчестве девушка сделала первые важные шаги для будущей карьеры певицы.

У Севиль не было музыкального образования, но это не помешало ей двигаться к своей мечте и участвовать в вокальных конкурсах. В студенческие годы будущая Asti подрабатывала в “Макдональдсе” и даже
дошла до полуфинала корпоративного конкурса “Голос”, который сеть организовывала среди сотрудников по всему миру. А в 2014 году в ее жизни случился уже тот самый “Голос”, который так любят многие телезрители.

В шоу Велиева исполнила песню Beyonce – к ней обернулись Билан и Агутин. Леонид Николаевич, которого выбрала в наставники Севиль, отдал предпочтение ее сопернице уже на этапе поединков. В тот момент от вылета участницу спас Дима Билан, однако дальше “нокаутов” она все равно не зашла. А позже будущая Asti перебралась в Москву.

В российской столице девушка начала делать успехи: нашла продюсера, записала собственный альбом, отправилась на “Новую волну – 2021” и смогла попасть в шоу “Однажды в России”. А после того как Анна Дзюба покинула группу Artik & Asti, Севиль заметил Артем, которого уже вовсю атаковали желающие стать новыми солистками девушки. В беседе с Cosmopolitan Умрихин рассказал, что видео, где Велиева исполняет трек “Чувства” ему попалось на глаза благодаря поклонникам. В новом составе дуэт уже успел выпустить песню и запланировать большой концерт.



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