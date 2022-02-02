 

Первый участок Троицкой линии метро готов почти наполовину

02.02.2022, 16:06, Разное
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По его словам, перегоны первого участка пройдены на 98%. Общая строительная готовность линии в Новую Москву – 47%, уточнил он.

Участок берет начало от станции “Новаторская”, где будет пересадка на большое метрокольцо. Также на линии появятся станции “Университет дружбы народов”, “Улица Генерала Тюленева”, “Тютчевская” и “Мамыри”. Сейчас на них идут монолитные работы.

Бочкарев уточнил, что железобетонные конструкции станции “Университет дружбы народов” готовы на 90%, “Тютчевской” — на 83%, трех других станций – более чем наполовину.

После окончания строительства линия протянется от Московского центрального кольца до Троицка (Новая Москва). Ее длина составит 40 километров.

Вблизи строящихся станций живет около миллиона человек. Каждый день линией будут пользоваться около 100 тысяч пассажиров.

Ранее в интервью газете “Вечерняя Москва” мэр столицы Сергей Собянин рассказал о перспективах развития транспорта. По его словам, в 2027 году планируется довести метро до Троицка, а уже в текущем году начнется строительство еще одной новой линии – Рублево-Архангельской. Также подземка скоро придет в аэропорт Внуково и район Северный.

За последние 10 лет в Москве построено 195 километров линий метро, открыто 100 станций, 11 электродепо. Сеть столичной подземки выросла в 1,5 раза, миллионы горожан получили метро в шаговой доступности.



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