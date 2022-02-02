Светлана Ходченкова, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Максим Виторган и другие на премьере фильма “Другое имя”

1 февраля половина светской Москвы собралась в кинотеатре на Арбате, чтобы поздравить Вету Гераськину с премьерой ее дебютной полнометражной картины “Другое имя”. Среди них оказались Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Екатерина Варнава и Александр Молочников, Мария Миногарова, Александра Бортич, Снежана Георгиева, Александр Цыпкин, Дарья Клюкина, Полина Аскери, Артем Королев, Анна Снаткина и Виктор Васильев, Надежда Сысоева, Максим Виторган, Мари Лист, Никита Кукушкин и Анна Назарова, Ксения Дукалис, Елена Летучая, Анна Цуканова-Котт, Рената Пиотровски и многие другие.

Первым зрителям картину представила режиссер Вета Гераськина и исполнительница главной роли Светлана Ходченкова, которая также впервые выступила в этом проекте в качестве продюсера. Bulgari поддержал своего амбассадора в рамках ее деятельности по содействию культуре.

Я решила стать продюсером этого фильма, потому что не хотела, чтобы эта роль досталась другой актрисе. Я прониклась этим персонажем еще на этапе написания сценария и думаю, что никто не сможет прочувствовать его лучше меня. В картине много дебютов – для Веты как режиссера полнометражного кино, для меня – как продюсера, для Кати Фединой – как актрисы… Особенно хотела бы сказать о моем любимом ювелирном Доме. Ему близки искусство кино, тема жизненных вызовов современной женщины и тема новых имен. Все сошлось. Мы благодарны Bulgari за поддержку нашего авторского проекта как культурного, за тонкое и деликатное и по-настоящему ювелирное отношение, – сказала Ходченкова со сцены.

Эту премьеру съемочная группа и киноиндустрия ждала долгих два с половиной года – съемки триллера завершились еще в июне 2019 года, за несколько месяцев до начала пандемии коронавируса. Проект даже успели представить на 72-м Международном каннском кинофестивале, но выпустить в российский прокат не успели.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов Александра Бортич Светлана Ходченкова

Также в презентации фильма приняла участие съемочная группа проекта: продюсеры Екатерина Михайлова, Оксана Шаламанова, Андрей Анненский, Алексей Лушин, Полина Шлихт, художник-постановщик Злата Калмина, художник по костюмам Настя Баташова, кастинг-директоры Маргарита Ленских и Авдотья Смирнова, и актеры Катя Федина, Лера Гущенко, Виктор Васильев, Александра Черкасова-Служитель, Надежда Лертуло, Дарья Каширина. Актер Якоб Диль, сыгравший мужа главной героини в исполнении Ходченковой, на премьере не смог быть. Он известен российской публике по ролям в фильме Александра Миндадзе “Милый Ханс, дорогой Петр”, завоевавшем премию “Ника” за “Лучший фильм” в 2016 году, и фильме Андрея Кончаловского “Рай”, награжденный “Серебряным львом” на Венецианском кинофестивале.

Холодное спокойствие, присущее Лизе (Светлана Ходченкова), методично подтачивает темная тайна из прошлого. Тайна, которая постепенно превращает жизнь женщины в необратимый кошмар. С каждым днем скрываться становится все более мучительно и невыносимо. Но как далеко она способна зайти, чтобы сохранить свой секрет?

“Другое имя” в кино с 3 февраля.

Максим Виторган Анна Снаткина и Виктор Васильев Александр Молочников, Екатерина Варнава Александр Цыпкин Светлана Камынина Надежда Сысоева Никита Кукушкин и Анна Назарова Полина Аскери Мария Миногарова Марина Кравец Анна Цуканова-Котт Артем Королев Рената Пиотровски Ирина Пономарева, генеральный директор “Белые ночи”