В РФ выпущен смартфон под управлением Android 11

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02.02.2022, 15:48, Новости дня
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В РФ представлен выпущенный отечественными специалистами смартфон BQ 5765L Clever. У него невысокая цена, а само устройство работает на операционной системе Android 11.

Также разработчики отметили, что это первой российское устройство, конструкция которого основана на однокристальной системе Unisoc Tiger T310.

Но технические характеристики, мягко говоря, отстают от мирового стандарта. Размер экрана составляет 5,7 дюйма. Картинка на нем отображается с разрешением 1440 на 720 пикселей. Оперативная память – всего 3 Гб, а в накопителе только 16 Гб. Основная камера снимает с разрешением 5 Мп. Наконец, емкость аккумулятора – 2700 мАч. Согласитесь, продать такое чудо техники непросто.



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