Аваков: Как же стыдно, что государство не может обеспечить достойную зарплату таким полицейским, как Петрик, который отказался от взятки Трухина

Патрульный полицейский Сергей Петрик отказался от взятки $150 тыс. (в расследовании валюта не уточнялась. – “ГОРДОН”) и сделал свою работу. Эта сумма превышает его зарплату за 20 лет…

Его достоинство оказалось выше, чем у тех миллионеров, которые пытались замять дело Трухина.

Благодарю за службу Сергей Петрик! Благодарю всю Патрульную полицию! Честь. Горжусь такими полицейскими!

И как же стыдно, что мы как государство не можем обеспечить достойную зарплату этим людям!

Как же важно, что бы в полиции работали Петрики, а не Трухины…

Требую пересмотра бюджета и выделения средств военным, полицейским, пограничникам и спасателям! Это будет верная дорога к достоинству.

Источник: Арсен Аваков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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