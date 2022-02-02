Аваков: Как же стыдно, что государство не может обеспечить достойную зарплату таким полицейским, как Петрик, который отказался от взятки Трухина
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Патрульный полицейский Сергей Петрик отказался от взятки $150 тыс. (в расследовании валюта не уточнялась. – “ГОРДОН”) и сделал свою работу. Эта сумма превышает его зарплату за 20 лет…
Его достоинство оказалось выше, чем у тех миллионеров, которые пытались замять дело Трухина.
Благодарю за службу Сергей Петрик! Благодарю всю Патрульную полицию! Честь. Горжусь такими полицейскими!
И как же стыдно, что мы как государство не можем обеспечить достойную зарплату этим людям!
Как же важно, что бы в полиции работали Петрики, а не Трухины…
Требую пересмотра бюджета и выделения средств военным, полицейским, пограничникам и спасателям! Это будет верная дорога к достоинству.
Источник: Арсен Аваков / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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