 

Генсек НАТО принял скопление снегоуборочной техники в Тамбове за переброс войсковых частей

02.02.2022, 15:31, Разное
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Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что скопление военной техники в Тамбове — это новый виток эскалации конфликта.

По его словам, большие группы техники зафиксировали спутники-разведчики альянса.

– Из Вашингтона нам в Брюссель поступили спутниковые снимки из российского города Тамбов, расположенного на границе с Украиной. Там сосредоточено несколько десятков танков, БТР и другой военной техники неустановленного образца. Похоже, что вся она используется для рытья траншей, по которым будет передвигаться военная колонна для агрессии против Украины, – сказал Столтенберг.

Однако причина концентрации техники оказалась иной. Из-за большого снегопада, а также приближающейся горячей линии с губернатором, городские власти существенно увеличили темпы уборки снега.

– Хочу передать уважаемому господину Столтенбергу. Не стоит так волноваться. Уборка снега в Тамбове носит временный характер. После прямой линии с губернатором все работы прекратятся и будут приостановлены, как минимум, на год, – заявил заместитель главы областного центра.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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