ВОЗ – пандемия привела к образованию сотен тысяч тонн вредных медицинских отходов

Согласно исследованию ВОЗ, пандемия коронавируса стала причиной образования более чем 200 тыс. тонн медицинских отходов. Как отмечает немецкий телеканал ZDF, значительную их часть составляет пластиковый мусор. Ещё до начала пандемии треть учреждений сферы здравоохранения в мире не справлялась с утилизацией мусора, поэтому появление значительных дополнительных отходов несёт угрозу здоровью людей и окружающей среде.



AP

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за время пандемии по всему миру образовались десятки тысяч тонн опасных медицинских отходов, пишет немецкий телеканал ZDF.

Теперь ВОЗ, штаб-квартира которой находится в Женеве, требует разработки стратегий, которые позволят защитить человека и окружающую среду от плохо удаляемых отходов, таких как защитные костюмы, упаковки от тестов и медицинские принадлежности, связанные с вакцинацией.

По данным ВОЗ, из-за миллиардов прививок с начала пандемии образовалось по меньшей мере 144 тыс. тонн использованных игл, шприцов и ёмкостей для анализов. Сюда же следуют добавить 87 тыс. тонн защитной одежды — и это только то, что поставила ООН с марта 2020-го по ноябрь 2021 года. Так же следует учесть 2,6 тыс. тонн мусора от тестов на коронавирус и 731 тыс. литров химических отходов. Защитные маски личного пользования в этих подсчётах не учитывались вовсе, отмечает немецкий телеканал.

Как сообщила ВОЗ, ещё до пандемии треть всех учреждений сферы здравоохранения была не в состоянии правильно утилизировать свои отходы. Поэтому дополнительные отходы, возникшие из-за коронавируса, представляют риск для окружающей среды и здоровья медицинского персонала, а также людей, проживающих поблизости от свалок.

В наиболее бедных странах целых 60% медицинских учреждений не в состоянии прибегнуть к услугам вывоза специального мусора, что необходимо для правильной утилизации отходов, связанных с пандемией коронавируса.

Теперь ВОЗ настаивает на использовании не вредящих окружающей среде упаковочных материалов, защитной одежды многократного применения и инвестициях в переработку мусора. На всех уровнях системы здравоохранения необходимы изменения в управлении утилизацией отходов, считает Мариа Нейра, отвечающая в ВОЗ за вопросы окружающей среды.

По оценкам учёных, здравоохранение ответственно за 4—5% мировых выбросов парниковых газов в атмосферу. Как отмечает ВОЗ, из-за пандемии в больницах и частных врачебных клиниках выросло потребление защитных средств, таких как специальные маски, одноразовые халаты или перчатки. Из-за повышенной рабочей нагрузки вследствие пандемии у медицинских учреждений, вместе с тем, оказалось в распоряжении меньше человеческих ресурсов для утилизации отходов.

Как показали результаты исследования в пяти азиатских городах, на одну больничную койку в день приходится 3,4 кг заразного мусора, а это в десять раз больше, чем в обычное время.

В исследовании ВОЗ критикуется тот факт, что во многих случаях отходы, связанные с борьбой с пандемией, ошибочно классифицировались как несущие инфекцию. В Нью-Дели, например, в разгар пандемии количество опасных медицинских отходов увеличилось в четыре раза. Кроме того, защитные средства часто используются там, где в них нет необходимости. Это касается, например, использования латексных перчаток при проведении вакцинации, поясняет немецкий телеканал ZDF.