 

В НАТО не стали комментировать публикации ответов США в El Pais

02.02.2022, 15:26, Новости дня
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Представитель НАТО, говоря о публикации в газете Pais ответа НАТО и США по предложениям РФ, заявил, что альянс не комментирует предполагаемые утечки.

«Мы никогда не комментируем предполагаемые утечки», – цитирует РИА «Новости» должностное лицо. 

В свою очередь пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц заявил, что «не обсуждает документы, попавшие в прессу». 

Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.

Дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais. В Кремле и МИД не стали комментировать публикацию.



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