Полиция задержала ограбивших банк в Екатеринбурге

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбойном нападении на отделение банка в Екатеринбурге и похищении из него 1,5 млн рублей, информирует пресс-служба МВД.

Через двое суток после ограбления удалось установить личность злоумышленников. Ими оказались ранее судимые мужчина и женщина, проживающие в Первоуральске. Оба признались в содеянном.

«В ходе обысков часть похищенных денег была обнаружена и изъята. Также найдены два пневматических пистолета, которые, предположительно, использовались в момент нападения», – приводятся в сообщении слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Напомним, 29 января налетчики ворвались в отделении Уральского банка реконструкции и развития в Екатеринбурге и, угрожая кассиру, похитили деньги. Согласно предварительным данным, клиентов в момент нападения в банке не было.