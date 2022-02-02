 

Создатели продолжения “Секса в большом городе” рассказали об изначальной “судьбе” Стэнфорда Блэтча в сериале

02.02.2022, 15:18, Разное
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Уже завтра в эфир выйдет десятая и пока последняя серия продолжения культового сериала “Секс в большом городе”, получившего название “И просто так”, а вместе с ним и документальный фильм о съемках шоу. 

Этот сериал можно назвать “многострадальным”. Сначала из-за пандемии начало съемок несколько раз переносили, потом публика начала критиковать еще не вышедший сериал по кадрам, снятыми папарацци – люди оказались недовольны тем, как выглядят их любимые персонажи. Когда сериал наконец-то вышел, Крис Нот, исполнитель роли Мистера Бига, оказался в центре секс-скандала, из-за чего пришлось снова “резать” уже отснятые сцены. Снова потому, что еще во время съемок умер актер Уилли Гарсон, который играл лучшего друга главной героини Кэрри Брэдшоу Стэнфорда Блэтча. 

Теперь Майкл Патрик Кинг, один из создателей оригинального сериала и шоураннер продолжения, рассказал, какой изначально должна была быть сюжетная линия Стэнфорда. Он признался, что по сценарию Уилли Гарсон появлялся в каждом из десяти эпизодов, а главной проблемой его героя был бы кризис среднего возраста. 

Он (Стэнфорд Блэтч) был во всех 10 эпизодах. Прежде чем я узнал, что Уилли болен и не сможет закончить съемки, у Стэнфорда должен был случиться кризис среднего возраста. У Стэнфорда всегда якобы была карьера менеджера, и мы собирались исследовать тот факт, что это не карьера вовсе. А вот Энтони (Марантино, муж Стэнфорда, которого играет Марио Кантоне – ред.), все равно собирался расстаться с ним, — рассказал Майкл Патрик Кинг. 

Уилли Гарсон и Майкл Патрик Кинг на съемках “И просто так”

Кинг добавил, что была прописана целая серия, посвященная невероятно теплой дружбе Кэрри и Стэнфорда, но ее тоже увы, не успели снять. Сценарист признался, что смерть Уилла Гарсона стала для него потрясением, и выводить персонажа в связи с кончиной актера было очень непросто. Напомним, что (спойлер) зрителям объяснили исчезновение героя тем, что он уехал и решил расстаться с мужем, сообщив об этом в записке.

Это самое убогое, которое я когда-либо писал. Просто хотел поскорее продвинуть историю без каких-либо подробностей, потому что всем было очень грустно, – признался Майкл Патрик Кинг.

Напомним, что 22 сентября стало известно о смерти актера Уилли Гарсона. Печальную новость всему миру сообщил приемный сын Уилли Нейтен Гарсон. Исполнитель роли Стэнфорда Блэтча скончался после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы в возрасте 57 лет.

Синтия Никсон, Уилли Гарсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис 



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