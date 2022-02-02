Блогер создал самый большой в мире павербанк

У самого большого в мире павербанка только одна проблема – его невозможно носить с собой в кармане. Зато энергии он хранит в себе столько, что можно даже не беспокоиться об отключении электричества.

Такое вот чудо создал самый обыкновенный блогер Хэнди Генг. Сделал он это «ради смеха», а получилось, что установил рекорд. Самый емкий карманный аккумулятор, который сегодня можно найти на рынке, в 900 раз слабее этого павербанка. Здесь содержится 27 млн мАч, чего достаточно для зарядки 5 тыс. смартфонов. Правда, в устройстве только 60 розеток.

От павербанка может работать любая бытовая техника. Нужен только трансформатор для регулирования напряжения. Но его габариты – 180 на 120 см при толщине 30 см.