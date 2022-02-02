 

Блогер создал самый большой в мире павербанк

02.02.2022, 15:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

У самого большого в мире павербанка только одна проблема – его невозможно носить с собой в кармане. Зато энергии он хранит в себе столько, что можно даже не беспокоиться об отключении электричества.

Такое вот чудо создал самый обыкновенный блогер Хэнди Генг. Сделал он это «ради смеха», а получилось, что установил рекорд. Самый емкий карманный аккумулятор, который сегодня можно найти на рынке, в 900 раз слабее этого павербанка. Здесь содержится 27 млн мАч, чего достаточно для зарядки 5 тыс. смартфонов. Правда, в устройстве только 60 розеток.

От павербанка может работать любая бытовая техника. Нужен только трансформатор для регулирования напряжения. Но его габариты – 180 на 120 см при толщине 30 см.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Турция обещала соблюдать конвенцию Монтре после строительства канала «Стамбул»

19.01 / В Германии могут обязать носить респираторы FFP2 вместо обычных масок

29.05 / Charente Libre сравнил политическое выживание Лукашенко с пешкой на шахматной доске

22.09 / Украина будет официально сотрудничать с Netflix

17.02 / «Ростелеком» построил подводную ВОЛС в Калининград

17.10 / Без сертификата ни ногой – в брюссельских барах, клубах и больницах ужесточили меры по борьбе с COVID-19

13.07 / Названы лучшие на российском рынке смартфоны

18.01 / Кличко призвал президента вмешаться в ситуацию со стоимостью газа для отопления

04.12 / “Пахнет бунтарем”. Нагиев записал видео за рулем авто под песню ДДТ

22.07 / Волочкова объяснила, почему оскорбила полицейских в закрытом на карантин Дивеево

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика