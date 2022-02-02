Преступники научились воровать персональные данные через умные часы

Специалисты по кибербезопасности из компании ESET предупреждают россиян, что в стране отмечены случаи взлома аккаунтов через умные часы.

Наручные смарт-гаджеты обретают все большую популярность. По оценкам специалистов, рынок умных часов и фитнес-браслетов ежегодно растет в среднем на 12,5%. Однако такие устройства, как правило, имеют недостаточную защиту от внешних угроз.

На самих наручных гаджетах хакеры вряд ли найдет для себя что-либо интересное. Но они ведь всегда связаны беспроводным способом со смартфоном или другим основным устройством. В большинстве случаев хакеры пытаются завладеть данными, чтобы создать очередную базу и продать ее в даркнете. Однако не исключено, что кто-то захочет почистить банковский счет жертвы.