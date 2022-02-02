Монастырский видел видео полицейских с Трухиным через несколько дней после ДТП – главред “Украинской правды”

Об этом главный редактор издания “Украинская правда” Севгиль Мусаева рассказала в комментарии каналу “Украина 24” 2 февраля.

1 февраля вечером “Украинская правда” обнародовала видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, приехавшего первым на место ДТП с участием нардепа Трухина в прошлом году. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), пытался уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, “уже все произошло”. Кроме того, на записи Трухин говорит, что “поговорит” с Монастырским.

В Госбюро расследований заявили, что материалов, обнародованных журналистами “Украинской правды”, к моменту выхода расследования в распоряжении следствия не было. В МВД Украины отрицают, что Трухин пытался договориться с Монастырским и заверяют, что полицейские “добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП”.

“Денис Монастырский видел видео с камер полицейских через несколько дней после ДТП, – сказала Мусаева, ссылаясь на источники “Украинской правды”. – Видел ли это видео [президент Украины Владимир] Зеленский и, например, глава ГБР [Алексей] Сухачев? У меня этих данных нет. Но у меня вызывает удивление: если действительно Монастырский это видео видел, и Национальная полиция передавала это дело в ГБР, почему они не присоединили это видео в качестве доказательств? Поэтому мне кажется, что история с тем, что сегодня Трухина исключили с партии, – это, наверное, хорошо, и то, что его, скорее всего, исключат из фракции, – тоже. Но тут, мне кажется, нужно уже каким-то образом требовать отставки или ответственности руководителей правоохранительных органов. Потому что речь идет о том, что общество не знало эти факты и Трухина покрывали. Это называется так и мы можем говорить об этом откровенно”.

https://www.facebook.com/www.ukraine24.ua/videos/563401481869839/

Контекст:

В Дарницком районе Киева 23 августа 2021 года столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство “Центр новин” и издание “Украинская правда” сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания “Полтавщина”, нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане “Лилея”.

В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

“Цензор.НЕТ” и “Бабель” со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины – депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки “Слуги народа” Фахраддина Мухтарова, сообщал “Цензор.НЕТ”.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

31 августа в Нацполиции сообщили, что производство передано в Госбюро расследований. 13 октября в ГБР заявили, что допросили более 10 свидетелей и просмотрели видеозаписи, приближенные к моменту ДТП.

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и “ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму”. При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.

После публикации расследования “Украинской правды” глава политической партии “Слуга народа” Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы, председатель фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание Рады, на котором заслушают правоохранителей. По его мнению, Трухин должен выйти из фракции.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство о взяточничестве. Расследование она поручила НАБУ.

Источники “Украинской правды” рассказали, что Трухин курирует бюджетные вопросы нардепов от “Слуги народа”, которые якобы ежемесячно получают зарплаты в конвертах. Трухин является близким человеком к президенту Украины Владимиру Зеленскому, говорил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону. Он называл нардепа “бухгалтером”.

Зеленский 2 февраля сказал, что поддерживает реакцию Арахамии и партии. “Ты – депутат, ты являешься примером и должен нести особую ответственность. Я ожидаю именно такой реакции наших правоохранительных органов и депутатов партии “Слуга народа”, – отметил президент, комментируя появление видео.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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