 

Сафронов объяснил отсутствие многих знаменитостей на похоронах Куравлева

02.02.2022, 14:46, Разное
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Художник Никас Сафронов высказался о похоронах актера Леонида Куравлева, которые прошли вчера в Москве. Он рассказал, почему проститься со звездой отечественного кинематографа пришло мало знаменитостей.
Гражданская панихида прошла в траурном зале ЦКБ. После ее завершения Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище рядом с супругой. Похороны звезда фильма «Афоня» назвали очень скромными. Многие уверены, что он таковых не заслуживал. Свою позицию по этому поводу высказал Никас Сафронов.

По словам художника, он точно не знал место и время траурной церемонии. Также в СМИ присутствовала разная дата похорон. Сафронов пытался дозвониться родственникам Куравлева, чтобы уточнить информацию, но на его звонки никто не ответил. Возможно, именно из-за этого на траурной церемонии присутствовало мало людей, пишет «Слово и дело».

Кроме этого, Сафронов призвал учитывать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Многие коллеги и знакомые Куравлева люди преклонного возраста, которым нужно воздерживаться от посещения общественных мест в пандемию.

Сам же художник в ближайшее время намерен заказать молебен в церкви и посетить могилу Куравлев, чтобы поклониться ему, пишет портал iReactor.



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