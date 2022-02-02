 

Откровенный разговор Лаврова и Блинкена не помог разрядить украинский кризис

02.02.2022, 14:44, Новости дня
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Накануне состоялись телефонные переговоры между главой Госдепартамента США и министром иностранных дел России. Согласно источникам CNN, Блинкен заявил, что Москве стоит отвести свои войска от границ Украины и не обострять ситуацию, на что Сергей Лавров ответил, что никакого обострения ситуации нет, а РФ просто перебрасывает свои войска в пределах своих границ.


AP

Во время телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном министр иностранных дел РФ Сергей Лавров «не сигнализировал о том, что Москва собирается разрядить обстановку» на границе с Украиной. Об этом CNN сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

Чиновник рассказал телеканалу, что телефонный разговор между ведущими дипломатами двух стран длился около 30 минут. При этом тон переговоров был «профессиональным и довольно откровенным».

По словам источника, Блинкен сказал, что если Владимир Путин «не намерен воевать или менять режим» на Украине, то пришло время отвести войска и начать серьёзные дипломатические переговоры. Лавров ответил, что обострение ситуации, о которой заявляют США, не происходит, а РФ всего лишь перебрасывает войска в пределах своих границ.

Госсекретарь обратил внимание на наращивание российских сил в Белоруссии, численность которых, по словам официальных лиц США, может достичь 30 тыс. к началу февраля. Но тема «широко не обсуждалась», отметил собеседник CNN.

Глава Госдепартамента вновь напомнил, что США ищут дипломатический выход из сложившейся ситуации. Блинкен и Лавров  договорились побеседовать снова после того, как Вашингтон получит из Москвы официальный письменный ответ, согласованный с Путиным.

Накануне МИД РФ обнародовал текст письма, которое было отправлено США, Канаде и ряду европейских стран. В нём подчёркивается, что ответы Вашингтона и НАТО на предложения Москвы «свидетельствуют о существенных расхождениях в понимании фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности».

Ещё один высокопоставленный чиновник заявил CNN, что «продолжающееся взаимодействие с российской стороной является свидетельством» того, что Москва не закрыла дверь для дипломатии полностью. «Я действительно думаю, что они согласны с тем, что идеи, изложенные в этом неофициальном документе, могут стать основой для конструктивного разговора об укреплении безопасности в Европе», — заявил он.

Несколько европейских дипломатов заявили телеканалу, что будут внимательно следить за тем, что произойдёт на дипломатическом поле в ближайшие недели. После его звонка Лаврову Блинкен побеседовал с руководством НАТО, ЕС и ОБСЕ. Они «согласились продолжать тесную координацию и обязались искать дипломатическое решение для предотвращения дальнейшей агрессии против Украины», говорится в сообщении Госдепартамента.



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