Кличко предложил Германии попрощаться с «Северным потоком – 2»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с российским газопроводом «Северный поток – 2».

Политик подчеркнул, что «зависимость от РФ опасна». «Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с «Северным потоком – 2». <…> Это было бы важным инструментом. В такой сложный момент Германия должна действовать. Конечно, я понимаю, что «Северный поток – 2» был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от РФ опасна», – цитирует РИА «Новости» Кличко.

Он выразил мнение, что Москва «хотела бы вернуть в зону влияния не только Украину».

Мэр Киева также призвал Берлин «мыслить стратегически» в вопросах о поставках оружия Украине.

«Я понимаю, что Германия не поставляет оружие стране-агрессору. Но это же совсем другое дело, если хотят обороняться», – сказал Кличко.

Ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что «Северный поток – 2» является взаимовыгодным международным проектом, который позволит поставлять газ в Германию по нормальным ценам.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем украинцы плюют в Германию.