Путин рассказал о русском мире

Русский мир огромен, а одной из его миссий является развитие и укрепление, что становится выгодным для всего мира, сообщил президент Владимир Путин.

«Владыка Иларион применительно к православному миру сказал: «Не мы созидали, не нам разрушать». Конечно! Я могу сказать применительно ко всему русскому миру, который так же, как наша страна, является <…> и многоконфессиональным, и многонациональным, он такой многоликий русский мир, огромный – не мы его создавали, но наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира», – сказал президент на церемонии вручения госнаград в Кремле, передает РИА «Новости».

Напомним, 2 февраля в Кремле президент страны вручил государственные награды выдающимся деятелям. Был отмечен труд 20 россиян, добившихся заметных результатов в науке, медицине, авиации, искусстве, бизнесе и некоторых других областях.