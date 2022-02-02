Что мы будем носить весной: главные тренды в одежде и обуви на теплый сезон

Зима еще в разгаре, но уже можно задуматься о теплой погоде, солнце и о весеннем гардеробе, ведь время летит очень быстро. Модницам, которые соскучились по солнцу, активному отдыху, пикникам, турпоходам и путешествиям, наверняка не терпится узнать о главных трендах в одежде и обуви весной 2022 года. Если судить по коллекциям модных дизайнеров, одежда будет достаточно открытой.

Мини-юбки в стиле 80-х

В 80-е годы XX века носили короткие юбки, яркие блузки с блестками и жакеты с объемными плечами. Этот тренд уже облюбовали и современные модницы.

Заменить топы и блузки бюстгальтерами

Стилисты предлагают этой весной носить бюстгалтеры вместо блузок, водолазок и даже топов. Их можно сочетать с брюками и легкой накидкой или с джинсами и жакетом. Образ получится просто потрясающий.

Одежда с вырезами

Это еще один тренд с открытыми участками тела. Вырезы на платьях, топах, комбинезонах и костюмах могут быть где угодно – на бедрах, в области груди, на спине, рукавах. Вырезы на одежде – один из ярчайших трендов будущей весны, который не оставит модниц равнодушными.

Вещи, вязаные крючком

В этом году в моде предметы одежды, выполненные в технике кроше. Тенденция назревала довольно давно – ажурная вязка крючком была актуальна некоторое время назад. И вот в 2022 году тренд выстрелил с новой силой. Сегодня дизайнеры предлагают носить платья, костюмы и даже купальники в технике кроше.

Очень яркая одежда

Этой весной дизайнеры советуют надевать все самое яркое. Это позволить увидеть модницу издалека.

Элегантные повседневные спортивные костюмы

Дизайнеры решили, что этой весной непременно нужны элегантные костюмы в спортивном стиле. Например, это могут быть очень эффектные атласные наряды ярких цветов.

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Одежда из денима

Джинсы, куртки , юбки, сарафаны, шорты, комбинезоны — вся одежда из джинсовой ткани в этом году актуальна как никогда.

Туфли “Мэри Джейн” (главное фото)

Отличительная черта этой классической обуви – ремешок на щиколотке. Остальные детали могут отличаться от традиционных. В этом году дизайнеры предлагают модели с квадратным носом, каблуком и декором.

Высокие сапоги

Весной в моде сапоги, закрывающие икры, или ботфорты. Демисезонные ботфорты лучше подойдут для первого месяца весны, а в сапогах до колена можно ходить ближе к лету.

Босоножки и сандалии на платформе и танкетке

Модницы наверняка соскучилась по платформе и танкетке. Кроме того, дизайнеры считают, что эта обувь должна быть яркой и заметной – с рисунком в виде больших цветов или с декоративными блестками.