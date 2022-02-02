 

Продюсер Поляковой Ясинский озвучил причину, по которой известные артисты отказываются от участия в нацотборе на “Евровидение”

02.02.2022, 14:08, Новости дня
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По словам Ясинского, вред от таких скандалов для артистов больше, чем “польза от участия в конкурсе”. 

“По этой причине звезды шоу-бизнеса и профессиональные артисты давно отказываются участвовать в отборе, а многие молодые исполнители идут на отбор не для победы в нем, а только чтобы заявить о себе, – сказал он. – Поэтому мы предпочитаем подождать, когда организаторы совместно с музыкальным сообществом, а не в одностороннем порядке проведут серьезную работу над качеством проведения отбора, работу над ошибками. Обсудят в открытой дискуссии ценностные вопросы и гарантии их соответствий для того, чтобы участие Украины в крупнейшем в мире музыкальном конкурсе было результатом большой работы артистов, организаторов, журналистов и критиков, проходило в атмосфере взаимного уважения и профессионализма. А главное – приносило Украине победные места, реальный коммерческий успех и популярность наших артистов в Европе”.

Ясинский признался, что организаторы нацотбора приглашали Полякову принять в нем участие, но она отказалась.

Контекст:

Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного. Ведущими мероприятия будут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

В финале примут участие пять артистов и три коллектива: Алина Паш, Michael Soul, Barleben, Michael Soul, Roxolana, Wellboy и Our Atlantict, Cloudless, Kalush Orchestra соответственно. Песни и информация об этих участниках опубликованы здесь. 

После объявления финалистов вокруг нацотбора разгорелось два скандала, связанные с отстранением певца Laud и неотстранением Алины Паш.

“Евровидение 2022” пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Украинский представитель выступит в первом полуфинале. В этот же день на сцену выйдут участники из Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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