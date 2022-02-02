Астрономы сфотографировали “сердце Млечного Пути”
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На изображении запечатлено радиоизлучение многочисленных явлений, в том числе вспыхивающих звезд, звездных скоплений и хаотического ландшафта вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец А массой 4 млн Солнц.
Использование радиочастот позволило открыть детали, неразличимые на оптических изображениях из-за большого количества космической пыли.
Широкая деталь на снимке, проходящая вертикально через изображение, является внутренней частью радиопузырей, протяжностью 1400 световых лет через центр галактики. Цветовые элементы обозначают яркое радиоизлучение, а более слабое показано в оттенках серого.
Фото: sarao.ac.za
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
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