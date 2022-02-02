Астрономы сфотографировали “сердце Млечного Пути”

На изображении запечатлено радиоизлучение многочисленных явлений, в том числе вспыхивающих звезд, звездных скоплений и хаотического ландшафта вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец А массой 4 млн Солнц.

Использование радиочастот позволило открыть детали, неразличимые на оптических изображениях из-за большого количества космической пыли.

Широкая деталь на снимке, проходящая вертикально через изображение, является внутренней частью радиопузырей, протяжностью 1400 световых лет через центр галактики. Цветовые элементы обозначают яркое радиоизлучение, а более слабое показано в оттенках серого.

Фото: sarao.ac.za



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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