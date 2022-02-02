 

Астрономы сфотографировали “сердце Млечного Пути”

02.02.2022, 14:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На изображении запечатлено радиоизлучение многочисленных явлений, в том числе вспыхивающих звезд, звездных скоплений и хаотического ландшафта вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец А массой 4 млн Солнц.

Использование радиочастот позволило открыть детали, неразличимые на оптических изображениях из-за большого количества космической пыли.

Широкая деталь на снимке, проходящая вертикально через изображение, является внутренней частью радиопузырей, протяжностью 1400 световых лет через центр галактики. Цветовые элементы обозначают яркое радиоизлучение, а более слабое показано в оттенках серого.

Фото: sarao.ac.za


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Около 150 тыс. украинцев не ввели вовремя вторую дозу вакцины от COVID-19 – Кузин

01.09 / Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

31.03 / Перед Пасхой швейцарцы спешат провериться на коронавирус

13.07 / Экс-совладельца «Росгосстраха» признали виновным в растрате более 2 млрд рублей

08.06 / Россия обвинила участников военных учений в Арктике в провокации

21.08 / “Как много вокруг меня красивых людей”. Анатолий Анатолич показал своих троих детей, включая месячного сына

05.02 / Юрист рассказал, как выселить из квартиры кошку и попугая

19.11 / Меликов указал на опыт работы нового врио главы Мордовии Здунова в Дагестане

29.08 / В Казахстане возросло число жертв взрывов на военном складе

23.06 / Ян Табачник выступил в Кнессете в Израиле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика