 

Зеленский о курсе гривны: Мы понимаем, что будет завтра

02.02.2022, 14:08, Новости дня
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Трансляция брифинга велась на Facebook-странице Офиса президента Украины. 

“Я считаю, что по состоянию на сегодня мы ситуацию удержали. Несмотря на информационную панику, или волну. Мы делали много разных шагов, стабилизировали гривну и, я считаю, успокоили рынки. Уже могу констатировать это. Мы видим укрепление национальной валюты. Кроме того, многое делали наши союзники, европейские лидеры, которые открывали нам финансовые гарантии. Это тоже было сигналом для рынков и инвесторов, что Европа верит в Украину, в стабильную ситуацию, верит в наш рынок и банковскую систему, поэтому не нужно выводить деньги. Это тоже очень повлияло”, – сказал президент. 

Еще один фактор, который оказал влияние на стабилизацию ситуации – визиты иностранных лидеров и топ-чиновников в Украину, отметил Зеленский. 

“Все это повлияло на то, что гривна стабилизировалась. Я не вижу рисков. Мы разговаривали с большой группой [экспертов], с главой Национального банка Кириллом Шевченко. Мы понимаем, что будет завтра. Слава богу, мы вышли из ситуации, когда каждое утро для нас – финансовый риск и “сюрприз”. Сегодня ситуация стабильна”, – резюмировал глава государства. 

Контекст:

На фоне российской угрозы официальный курс гривны к доллару, согласно данным Нацбанка, падал весь январь, кроме того, в середине месяца наблюдалось стремительное падение стоимости украинских активов на международных рынках. 

27 января впервые с февраля 2015 года курс доллара на межбанке в Украине в ходе торгов превысил отметку в 29 грн/$ – на пике доллар продавали по 29,03 грн/$, покупали по 29,01 грн/$.

Падение продолжалось всю прошлую неделю, стабилизация курса на межбанке началась 28 января, когда Нацбанк вышел с интервенцией и таким образом снизил давление. Официальный курс национальной валюты НБУ резко укрепил уже после выходных, 31 января. 

На 2 февраля НБУ установил курс гривны к доллару на уровне 28,32 грн/$.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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