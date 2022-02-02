 

Рабочие и активисты устроили драку из-за вырубки леса в Новой Москве

02.02.2022, 13:59, Новости дня
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В городе Троицк на территории Новой Москвы произошла массовая драка рабочих и активистов из-за вырубки леса, инцидент сняли на видео и опубликовали в соцсетях.

Активисты-общественники уже неделю не дают вырубить лес, информирует Telegram-канал «Москва с огоньком».

 

Очевидцы сняли на видео, как рабочие пытаются отогнать вцепившихся в дерево людей, на фоне слышен женский крик и звуки работающей бензопилы.

На этом месте планируется построить парковки, стадион и школу. Суммарно общая площадь вырубки должна быть сопоставима с 15 футбольными полями, отмечается в сообщении.



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