Путин вручил госнаграды медикам и ученым

В Кремле состоялась церемония вручения государственных наград, в ходе которой президент Владимир Путин высоко оценил труд медиков.

«Настоящими героями в период пандемии для всех нас, для российской общественности, общества, наших людей, конечно, стали медицинские работники. Мы по-особому осознали значимость труда врача, медсестры, фельдшера, всех, кто посвятил себя этой благородной миссии», – приводит слова Путина ТАСС.

Путин в ходе церемонии отметил профессионализм академика Ивана Дедова, который широко известен и в России, и за ее пределами.

«Ученый-эндокринолог с мировым именем, он вывел на принципиально новый уровень помощь людям, страдающим диабетом и другими опасными заболеваниями», – обратил внимание президент.

Положительно глава страны оценил работу главного врача Московской городской клинической больницы №52 Марьяны Лысенко, а также хирурга Андрея Каприна.

«Делать все возможное и невозможное для спасения жизни людей – профессиональный и человеческий девиз Андрея Каприна», – сказал Путин, напомнив, что Каприн является одним из инициаторов масштабной программы борьбы с онкологическими заболеваниями.

Также президент высказался о ситуации с коронавирусом в России, назвав ее непростой и требующей взаимовыручки и солидарности.

Помимо врачей, президент страны вручил высшие государственные награды выдающимся деятелям. Был отмечен труд 20 россиян, добившихся заметных результатов в науке, медицине, авиации, искусстве, бизнесе и некоторых других областях.

Отмечается, что подобная церемония награждения стала первой с начала пандемии коронавируса. Глава государства принял деятелей в Екатерининском зале Кремля.

Всего звания Героя Труда РФ удостоены шесть человек, среди них главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академику Иван Дедов, президент НИЦ «Курчатовский институт» академик Евгений Велихов, генеральный директор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер и заместитель генерального директора – управляющий директор компании «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.