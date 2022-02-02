В МИД Украины исключили предоставление особого статуса Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Rzeczpospolita заявил, что Донбасс не получит особого статуса и права вето.

«Ни один регион Украины не получит право вето на какие-либо решения, касающиеся всей страны. Это написано в камне! Таким образом, не будет никакого особого статуса, как это себе представляет Россия, не будет права вето», – ответил он на вопрос, готова ли Украина предоставить особый статус Донецкой и Луганской областям с тем, чтобы они получили де-факто право вето в отношении стратегических решений украинских властей, информирует РИА «Новости».

Кулеба добавил, что «мы проводим очень глубокую децентрализационную реформу, мы готовы работать над приведением в действие минских соглашений. Но минские договоренности начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там записана только на втором месте. Поэтому каждый должен сначала сосредоточиться на вопросах безопасности».

Напомним, замначальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что генштаб Украины завершил разработку плана наступления в Донбассе. По его словам, на этой неделе должно состояться совещание под руководством начальника генштаба вооруженных сил Украины с участием командующего операций объединенных сил Украины и командующих оперативно-тактическими группировками «Север» и «Восток», в ходе которого будет представлен данный план.

Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику, стараясь скрыть перемещение от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.